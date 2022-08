Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ongeveer zevenhonderd mensen buiten geslapen. Dat meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De afgelopen nachten brachten ook al honderden mensen buiten de nacht buiten door bij het aanmeldcentrum, waar het al maanden te druk is.