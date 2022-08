Coalitie gaat donderdag verder met lastig begrotingsoverleg

Na een overleg van bijna vier uur op het ministerie van Financiën zijn “de eerste stappen” gezet richting een akkoord over de begroting van volgend jaar, zeggen kopstukken van de coalitie. Donderdag wordt er verder overlegd. Of ze verwachten deze week nog tot een akkoord te komen, zeiden de fractieleiders niet. Achter de schermen valt te horen dat het vinden van de miljarden voor het koopkrachtpakket een hele uitdaging is.

“We praten morgen verder”, zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans na afloop. “Het gaat natuurlijk over veel.”

De voorzitters van de coalitiefracties (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) overlegden met premier Mark Rutte en de vicepremiers op het ministerie van Financiën onder het genot van pizza vooral over het forse koopkrachtpakket voor volgend jaar. Daarmee hoopt het kabinet een klein deel van de financiële zorgen van huishoudens weg te nemen, nu de prijzen van vooral energie snel stijgen.

Het overleg over het miljardenakkoord wordt onder hoge tijdsdruk gevoerd: voor het einde van de maand moeten de stukken bij de Raad van State liggen. Om het pakket te betalen, moet de coalitie bovendien lastige politieke keuzes maken. Om de miljarden te vinden moet er bezuinigd worden, moeten de belastingen omhoog óf moet de staatsschuld verder oplopen.

Eerder lieten bewindspersonen al doorschemeren dat er wordt gewerkt aan een mix van incidentele en structurele maatregelen. Zeker de ingrepen voor de lange termijn zijn duur. Hierover zal dus nog verder worden onderhandeld.