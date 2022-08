Inspecties doen onderzoek naar dood baby in noodopvang Ter Apel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoeken de dood van de baby van drie maanden in de sporthal bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De inspecties onderzoeken alle aspecten die mogelijk een rol gespeeld kunnen hebben bij het overlijden, meldt de IGJ.

Daarbij wordt onder meer bekeken hoe het zit met de beschikbare zorg en de leefomstandigheden rond het aanmeldcentrum en in de sporthal. Verder wordt gekeken of er een medische oorzaak is en of er eerder zorg is verleend.

De baby overleed in de nacht van dinsdag op woensdag in de sporthal die dienst doet als noodopvang.