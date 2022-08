John van den Heuvel: Marengo-verdachte Saïd R. bedreigde mij

Marengo-verdachte Saïd R., vermeend rechterhand van Ridouan Taghi, heeft misdaadverslaggever John van den Heuvel bedreigd. Dat schrijft de Telegraaf-journalist in zijn column. R. zou tijdens zijn detentie in Colombia over meerdere telefoons hebben beschikt. Daarmee zou hij met een onbekend iemand gesprekken hebben gevoerd waarin ze schreven dat Van den Heuvel “moest boeten”.

Van den Heuvel schrijft dat het Openbaar Ministerie hem vorige week op de hoogte heeft gebracht van de bedreigingen. Het OM kan desgevraagd niet reageren hierop.

R. zou in detentie onder meer een PGP-telefoon hebben gehad, waarmee hij versleutelde berichten kon versturen. De telefoon is nu gekraakt. R. zou wraak hebben willen nemen omdat Van Den Heuvel in zijn ogen zou hebben samengewerkt met Nabil B., de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. “Een volstrekt idiote gedachte”, noemt Van den Heuvel dat.

R. werd februari 2020 in Colombia aangehouden. December vorig jaar werd hij uitgeleverd aan Nederland, waar hij sindsdien in de cel zit.