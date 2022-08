NZa: ziekenhuizen halen uitgestelde zorg amper in

Het is de ziekenhuizen in de afgelopen zomer nauwelijks gelukt om door corona uitgestelde zorg in te halen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er wachten nu net zo veel mensen extra op zorg als in juni. Gezien de sterk afgenomen coronazorg had de autoriteit een grotere inhaalslag verwacht.

Ook tijdens eerdere periodes met minder corona werd er niet ingelopen. “We herhalen de oproep aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgprofessionals om intensiever te gaan samenwerken om deze achterstanden weg te werken”, aldus de organisatie. Er zijn wel verschillen in wachttijden tussen regio‚Äôs. De NZa denkt dat door een betere samenwerking de capaciteit beter benut kan worden.

Ziekenhuizen hebben de planbare zorg de afgelopen weken ook iets afgeschaald: 41 procent levert deze zorg weer als normaal, maar in juni was dit nog 52 procent. Er zijn nu nog vier ziekenhuizen die niet de zorg kunnen geven die binnen zes weken moet worden verleend om verdere gezondheidsschade te voorkomen.

Het gemiddelde ziekteverzuim in de zorg lag in juli nog altijd hoger dan voor de coronacrisis. Nu loopt het verzuim in de verschillende sectoren uiteen van 6,7 tot 9,1 procent. In 2019 lag het in dezelfde periode tussen de 4,6 en 6,3 procent.

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn al geruime tijd te lang en laten nu weer een lichte stijging zien, ziet de autoriteit.