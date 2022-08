Vakbonden: bal ligt momenteel bij de NS

Om het conflict tussen de NS en de vakbonden op te lossen, zal het spoorwegbedrijf als eerste moeten bewegen. Dat zeggen althans de vakbonden. Werknemers van NS legden dinsdag voor de vierde keer in korte tijd het werk neer. Omdat ook het belangrijke treinenknooppunt Utrecht stil kwam te liggen besloot de NS vrijwel geen enkele trein te laten rijden.

Volgens Roel van Riezen, die namens vakbonden FNV, CNV en VVMC eerder onderhandelde met de NS, hebben duizenden stakers zich gemeld in Gouda, Utrecht en Amersfoort. Zij zullen vanwege de actie een stakingsloon ontvangen. Andere medewerkers van de NS die niet aan het werk konden, omdat de dienstverlening plat werd gelegd, zullen door de NS moeten worden doorbetaald, zo klinkt het.

Eerder kwamen de bonden met een ultimatum, waarmee ze betere cao-eisen wilden afdwingen. Daarna is er van onderhandelingen tussen de partijen geen sprake geweest, al gaf de NS meermaals aan vooral het gesprek te willen blijven voeren. De deur staat open, zo klonk het meermaals.

Van Riezen legt uit dat er, los van gesprekken over veiligheidsmaatregelen rond de stakingen, pas gepraat kan worden als de NS serieus wil ingaan op de eisen van het personeel. Een van de cao-eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen ze een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken. Onder de NS-cao vallen zo’n 16.700 medewerkers.

Hans Walthie van FNV geeft aan dat onderhandelaars al vijf keer eerder door de open deur van de NS zijn gelopen. “Wat de NS biedt ligt nog mijlenver van wat wij vragen”, aldus Walthie. “De bal ligt nu bij de NS.”

Vakbonden waren overigens verrast door de stap van de NS om dinsdag vrijwel de hele dienstverlening eruit te gooien. Zeker omdat het spoorwegbedrijf al wist van de acties en de stakingsbereidheid onder personeel. “Dat is misschien wel precies wat er mis is met de NS”, aldus Van Riezen. “Vanuit het kantoor is er te weinig gevoel met de vloer en de reiziger. Die cultuur moet anders.”