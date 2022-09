5 tips voor startende ondernemers

Ondernemen blijft populair en zelfs de coronacrisis heeft Nederlanders er niet van weerhouden om een eigen bedrijf te starten. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel zijn er in 2021 ruim 250.000 ondernemers begonnen. Ook is er een trend van steeds meer jonge ondernemers van onder de 18 jaar. Veel starters komen echter voor nieuwe uitdagingen te staan, want er komt bij het starten van een bedrijf immers veel kijken. Deze 5 tips kunnen daarbij goed van pas komen.

1. Stel een duidelijk doel op en bedenk een strategie

Wanneer je start met je bedrijf is het belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben. Welke successen wil je behalen? Wat zijn je ambities? En hoe bereik je die doelen? Formuleer je doel het liefste in één zin, zodat je jezelf dwingt om het concreet te maken. Bedenk vervolgens hoe je dit kunt gaan aanpakken en werk dit uit tot een strategie. In die strategie neem je onder andere toekomstvisies, concurrentieanalyses en een marketingplan op. Zo kun je bijvoorbeeld een mediabureau inhuren om je merk groot te maken en meer bekendheid te verwerven. Marketing is namelijk een belangrijk middel om je doelgroep te bereiken.

2. Verdiep je in de markt

Als beginnend ondernemer is het van groot belang om de markt goed te kennen. Je kunt nog zo overtuigd zijn van het product, maar als er geen markt voor is of enorm veel concurrentie, kan dit een hoop teleurstellingen opleveren. Denk daarom altijd na voor wie je het product maakt en hoe je dat aan de man kan brengen. Daarnaast is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in uw sector en om te weten wat de concurrentie doet. Met een duidelijk doel, kan hierop ingespeeld worden door de bedrijfsstrategie waar nodig aan te passen.

3. Focus je op de hoofdtaken

Door alle taken en verantwoordelijkheden kan je soms focus verliezen. Concentreer je op de juiste taken die van de onderneming een succes maken. Alle randzaken leiden alleen maar af, dus het kan helpen om die uit te besteden. Voor de administratie kun je bijvoorbeeld een accountant inschakelen. Een kleine investering, maar dat kan uiteindelijk veel voordelen opleveren.

4. Wees beter dan de concurrentie

Hoe krijg je als starter voet aan de grond, binnen een markt met gevestigde ondernemingen? Per sector kan de juiste strategie verschillen, maar over het algemeen komt je al een heel eind met aantrekkelijke prijzen, kwaliteit en service en onderscheid zoals een uitgebreid aanbod of jarenlange expertise in het vakgebied.

5. Kies de juiste verzekeringen

ZZP’ers en startende ondernemers moeten aan veel zaken denken, maar veel liever richten zij zich in het begin het liefst voor de volle honderd procent op hun bedrijf. Toch moet je het belang van persoonlijke zaken van het ondernemerschap zoals verzekeringen niet onderschatten, je wil later natuurlijk niet in de problemen komen. Zorg dus dat je je vanaf de oprichting goed inleest in welke verzekeringen voor jouw bedrijf van belang zijn en houd zaken goed op orde.