Rector school: toedracht dodelijk zeilongeluk is nog niet bekend

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk op een zeilboot kon gebeuren waardoor een scholiere uit Den Haag woensdag om het leven kwam. Dat zegt rector Katrien van de Gevel van de school waar het meisje op zat, Dalton Den Haag. Volgens Van de Gevel was het meisje, Tara, 12 jaar oud en zou ze binnenkort 13 worden. Aanvankelijk werd gezegd dat ze 13 was. Ze zat in de tweede klas van het vwo. Van de Gevel beschrijft haar als “een levenslustig meisje, sociaal en zelfstandig”.

De school maakt al een jaar of dertig zeiltochten op de Waddenzee, vaak met dezelfde schippers. “Dit is de eerste keer dat het misgaat”, zegt Van de Gevel donderdag. Op woensdag waren de leerlingen met in totaal zeven boten op weg naar de Waddenzee. Rond het middaguur brak plotseling de giek van de boot waar het meisje met ruim tien klasgenootjes op zat. Van de Gevel: “De schipper heeft meteen de hulpdiensten gewaarschuwd, die na 20 minuten op de boot waren. De leerlingen zijn benedendeks opgevangen. Daarna heeft de KNRM ze van boord gehaald en naar Harlingen gebracht. Daar kregen ze begeleiding van slachtofferhulp. Vervolgens zijn de leerlingen per bus naar Den Haag gegaan.”

Alle activiteiten om het schooljaar te beginnen, zijn afgebroken. Brugklassers zijn vanuit hun kamp in Hengelo weer naar Den Haag gegaan. De derdeklassers, onder wie de oudere broer van het meisje, zijn teruggekeerd uit het Duitse Trier.

Op school wordt een herdenkingshoek voor Tara ingericht. Leerlingen krijgen begeleiding om het dodelijke ongeluk te verwerken. “Wat we horen is dat wij als docenten nu vooral willen praten en dat leerlingen dingen willen doen om haar te herdenken. Ook horen de leerlingen van slachtofferhulp dat alle reacties normaal zijn”, zegt Van de Gevel. Maandag worden de lessen hervat.

De school krijgt ook hulp van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen zegt: “Dit grijpt in. Ik ben zelf vader, binnenkort grootvader. Dit is vreselijk. Ik heb zoiets als kind twee keer meegemaakt, dat iemand op school overleed. Dat vergeet je nooit meer. Wij zijn er voor de school en haar familie, voor haar vriendinnetjes en voor haar sportvereniging.”