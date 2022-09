Vakbonden gaan nieuwe treinstakingen organiseren

Vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV gaan verder met het organiseren van de volgende stakingen van NS-personeel. De vakbondsleden “stoppen pas met actievoeren, zodra er een goede cao ligt”, zo melden de vakbonden in een persbericht. Wanneer de stakingen plaatsvinden en hoe die eruit gaan zien, is nog niet bekend, aldus een woordvoerder.

Inmiddels heeft de NS laten weten dat zij aan zet zijn, aldus de FNV. “Wij zijn blij dat de werkgever nu tot dit inzicht is gekomen, want het bleef oorverdovend stil vanuit die kant. Maar tot nu toe hebben wij nog geen uitnodiging gehad van de NS voor een gesprek.”

De afgelopen twee weken werd er een estafettestaking gehouden met in totaal vijf stakingsdagen. Eerder lieten de bonden al weten verder te gaan praten over vervolgacties als de NS niet op de cao-eisen zou reageren.

Een van de eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen de bonden een eenmalige uitkering van 600 euro, een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken en moet “de menselijke maat terug in het bedrijf”. Onder de NS-cao vallen zo’n 16.700 medewerkers.

Volgens de vakbonden vertrekken er opvallend veel nieuwe collega’s binnen een jaar. “De reden: de zware wissel op het sociale leven, zoals twee van de drie weekenden tot zes van de acht weekenden moeten werken. Niet weten hoe laat je thuis bent. Steeds minder pauzetijd. Veel NS’ers moeten tot hun AOW-leeftijd nachtdiensten blijven werken.”

De onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst liepen eerder vast. Volgens de NS zijn sommige cao-eisen van de bonden praktisch onuitvoerbaar. Wel heeft het bedrijf eerder laten weten open te staan voor onderhandelingen met de bonden. “Inhoudelijk hebben we daar op dit moment geen verdere toevoegingen op”, zo laat een woordvoerder donderdag weten.