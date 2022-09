De Jonge: bouw 37.500 flexwoningen klus, maar noodzakelijk

De geplande bouw van 37.500 flexwoningen is een “enorme klus”, maar het kan en het moet. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) voor de ministerraad. Huurkorting voor slecht geïsoleerde huizen ziet De Jonge niet zitten.

Woningcorporaties en bouwers twijfelen aan de haalbaarheid van het kabinetsplan om eind 2024 37.500 flexwoningen te hebben gerealiseerd, zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. “Het is een grote taak”, erkent De Jonge. De doelstelling voor dit jaar is het bouwen van 7500 flexwoningen; voor zowel 2023 als 2024 gaat het om 15.000 nieuwe flexwoningen. Dat zijn kleine woningen die relatief snel gebouwd kunnen worden. Ze zijn bedoeld voor onder meer starters en statushouders.

“Het zal heel hard werken worden. Maar het punt is: het moet. We hebben meer sociale woningen nodig en we hebben meer betaalbare woningen nodig”, zegt De Jonge. “Het modulair bouwen is ook iets nieuws. De bouwcapaciteit is daar nog niet op berekend en daarom willen we maximaal opschalen.”

Corporaties moeten opdracht voor de plaatsing van flexwoningen geven, maar kunnen dat pas doen als gemeenten locaties ter beschikking stellen. Het kabinet gaat daarover met gemeenten afspraken maken. “Het niet hebben van locaties is een belangrijke showstopper voor het realiseren van zowel sociale woningbouw als flexwoningen. Het is een enorme klus, maar het kan wel.”

De Jonge voelt niets voor een huurkorting van slecht geïsoleerde woningen. Daarvoor pleit de Woonbond, die zich ernstig zorgen maakt over de huurstijging van gemiddeld 3 procent dit jaar, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag bekend heeft gemaakt. Eind juni zijn tussen kabinet, woningcorporaties en de Woonbond bindende afspraken gemaakt over onder meer de huurstijging; die wordt gekoppeld aan de loonontwikkeling. “Het is belangrijk maximaal rekening te houden met wat mensen overhouden in hun portemonnee”, vindt de minister.

Omdat de energieprijzen zo sterk zijn gestegen, wil de Woonbond huurkorting toepassen als een huis slecht is geïsoleerd. “Wat we doen is iets anders”, reageert De Jonge. Naast het koopkrachtpakket waarover deze week in de coalitie en het kabinet overeenstemming is bereikt, is met de woningbouwcorporaties afgesproken dat slecht geïsoleerde woningen op kosten van de corporatie worden verbeterd. “Het voordeel van de energierekening landt bij de huurder en de kosten voor de woningverbetering zijn voor de corporatie. Dat is eigenlijk de beste afspraak die je zou kunnen hebben.”