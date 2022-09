Geen gezamenlijke lijst PvdA en GroenLinks bij verkiezingen

Er komt geen gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Beide linkse oppositiepartijen kondigden dit jaar aan na de verkiezingen een fractie in de senaat te gaan vormen. PvdA-leden lieten weten daarnaast ook graag een gezamenlijke lijst te willen.

“Het opzetten van een gezamenlijke lijst blijkt op te veel statutaire en praktische problemen te stuiten, zo hebben we na nauwkeurig uitzoekwerk moeten concluderen. De statuten zullen we daarom aanpassen”, schrijft partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent in een mail aan de PvdA-leden.

De leden van beide partijen gingen in juni akkoord met de vorming van een fractie in de Eerste Kamer. Er wordt al lang gesproken over linkse samenwerking, maar dat kwam nooit echt van de grond. In de Tweede Kamer werken beide partijen al meer dan een jaar intensief samen.