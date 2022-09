TenneT: stroomstoring in Flevoland is voorbij

De stroomstoring op het elektriciteitsnet in een deel van Flevoland is weer verholpen. Dat meldt een woordvoerder van netbeheerder TenneT. “Er is overal weer stroom. De voorziening is samen met netbeheerder Liander weer hersteld.” Wel is er nog een brand op een hoogspanningsstation in Dronten, aldus de woordvoerder.

De stroomstoring ontstond rond 15.50 uur door kortsluiting op het net van TenneT tussen Lelystad en Dronten. Er ontstond brand op het hoogspanningsstation van Dronten. De kortsluiting zou weer ontstaan zijn door werkzaamheden op het hoogspanningsstation in Lelystad, maar dat is nog niet helemaal duidelijk, aldus de woordvoerder.

De brand op de installatie in Dronten is nog bezig. “Gelukkig zijn er geen gewonden, zover bekend”, aldus de woordvoerder. De hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben in de omgeving uit voorzorg een aantal wegen afgezet.

Door de stroomstoring is een deel van de elektriciteit afgeschakeld geweest. “We weten nog niet hoeveel en op welke plekken precies. Dat wordt nog uitgezocht.”

Ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de stroomstoring in de omgeving van Harderwijk, Putten en Ermelo is verholpen. “Alle adressen hebben weer stroom.” Volgens de veiligheidsregio waren er in Flevoland enkele stroomkabels geknapt waardoor er ook een korte stroomonderbreking was in Noord- en Oost-Gelderland.