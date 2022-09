Vier doden, onder wie twee kinderen, bij ongeluk Oud Gastel

Bij een verkeersongeval in het Brabantse Oud Gastel zijn vrijdagavond zijn twee jonge kinderen en twee volwassen vrouwen om het leven gekomen. Een derde kind raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Ze kwamen allen uit Bosschenhoofd, meldt de politie.

Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto’s op elkaar aan de Blauwhekken. In de ene auto zaten de vrouwen en de kinderen, in de andere auto zaten drie mensen. De bestuurder van dit voertuig is opgepakt, de andere twee inzittenden zijn meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen.

Het ongeluk vond plaats bij een bedrijventerrein ter hoogte van verkeerslichten. De melding van het ongeluk kwam rond 18.25 uur bij de politie binnen. Meerdere ambulances en traumahelikopters werden opgeroepen.

Verkeersspecialisten doen onderzoek. Voor getuigen is slachtofferhulp geregeld.