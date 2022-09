NS: druk maar beheersbaar op station Zandvoort door racefans

Op station Zandvoort is het rond 10.30 uur druk vanwege Formule 1-fans die met de trein zijn gekomen. Volgens een woordvoerster van de NS is de drukte “absoluut beheersbaar”. “We zien dat er heel veel mensen op pad zijn, maar dat de sfeer goed is”. Volgens de woordvoerster weten de racefans hun weg vanaf het station naar het circuit goed te vinden, waardoor het aantal bezoekers goed doorstroomt.

Het hele weekend rijden er vanaf 08.00 uur twaalf treinen per uur vanuit Haarlem en Amsterdam naar Zandvoort. Ook in de treinen is het druk. “Het kan soms zo zijn dat mensen even op een trein moeten wachten, maar met twaalf treinen per uur hoeven mensen niet lang te wachten”, aldus de woordvoerster. Met de treinen kunnen er 10.000 racefans per uur naar de badplaats worden vervoerd.

De NS verwachtte al grote drukte in de treinen en op de stations. Om lange rijen bij de kaartautomaten te beperken, raadt de treinvervoerder reizigers aan om van tevoren al een retourtje te kopen of om het saldo van de ov-chipkaart eerder al op te laden.

Vrijdag kwamen er ongeveer 95.000 bezoekers op het evenement af. De spoorwegmaatschappij spreekt van een “goede eerste dag”. “Vrolijk, positief en leuk. Echt een feestje om te werken”, aldus een woordvoerster van de NS.

Om 15.00 uur gaat de kwalificatie van start voor de Grote Prijs van Nederland van zondag in de Formule 1. Vorig jaar veroverde Max Verstappen voor eigen publiek poleposition en een dag later won hij de race.