Jeugdfonds bang dat minder kinderen op sport- en muziekclubs gaan

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bang dat ouders zullen bezuinigen op de sport- en muziekclubs voor hun kinderen vanwege de hoge inflatie. Volgens het fonds kunnen nu al gemiddeld twee tot drie kinderen per klas bijvoorbeeld niet voetballen in clubverband of op gitaarles gaan vanwege financiële problemen. Door de hoge prijzen is de verwachting dat dit aantal toeneemt. Onder de noemer ‘kies een club’ is het Jeugdfonds daarom maandag een campagne begonnen om onder de aandacht te brengen dat het fonds mogelijk het lidmaatschap of contributie kan betalen voor gezinnen die dit zelf niet kunnen.

Volgens het fonds was het dagelijks leven in augustus 2022 13,6 procent duurder vergeleken met het jaar ervoor. “We begrijpen dat mensen de hand op de knip moeten houden”, aldus Monique Maks, directeur van Jeugdfonds Sport & Cultuur. “Met onze hulp kunnen we ervoor zorgen dat kinderen gewoon naar hun clubjes kunnen gaan. We hopen dat meer mensen de weg naar ons weten te vinden, zodat het niet nodig is dat kinderen hun sport en cultuur moeten missen.”

Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sport- of cultuurclub waarvan het kind lid wordt. “Op een club maak je vrienden, doe je essentiële vaardigheden op, leren kinderen rekening te houden met elkaar, krijgen ze zelfvertrouwen en vergeten ze hun zorgen. En ze maken er vooral plezier, samen met andere kinderen. Daarom is een lidmaatschap van een club zo belangrijk”, zegt Maks.

De campagne duurt van maandag 5 tot en met vrijdag 30 september.