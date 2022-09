UvA wil quotum voor buitenlandse studenten bij populaire studies

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil een quotum instellen om de instroom van buitenlandse studenten bij de populaire studies psychologie en politicologie te beperken. Hoe dat quotum precies vorm moet krijgen, wil de universiteit in samenspraak met de opleidingen gaan bepalen, zegt een woordvoerder van de UvA na berichtgeving van NRC.

“Op dit moment kunnen universiteiten niet sturen op internationale instroom”, aldus de woordvoerder. Ondertussen is bij de studie psychologie van de UvA twee derde van de studenten ‘international’. De universiteit kan op de hele studie het aantal studenten beperken met een zogenoemde numerus fixus, “maar daarmee wordt de studie ook minder toegankelijk voor Nederlandse studenten”.

UvA wil met de pilot daarom uitproberen of het mogelijk is om te sturen op enkel internationale instroom, zodat het onderwijs toegankelijk blijft voor Nederlandse studenten. Het is voor zover bekend de eerste universiteit in Nederland die op deze manier een quotum wil instellen. Het quotum zou vanaf volgend jaar moeten gelden, enkel voor psychologie en politicologie.