FNV Spoor: staking gaat vrijdag vooralsnog door, ondanks bod NS

De geplande staking van NS-personeel gaat aanstaande vrijdag vooralsnog door, ondanks het cao-bod dat de NS dinsdag heeft gedaan. Dat meldt cao-onderhandelaar van vakbond FNV Spoor Henri Janssen. “Vooralsnog is wat er nu ligt onvoldoende om de staking terug te trekken. En er is nog geen cao-akkoord”, aldus Janssen.

De NS meldde dinsdag dat er een nieuw voorstel naar de vakbonden is verstuurd. Het spoorbedrijf hoopt een einde te maken aan de grote onrust onder het personeel. Afgelopen weken legden grote stakingen het treinverkeer stil. De vakbonden hebben nieuwe acties aangekondigd, onder meer die van komende vrijdag.

De NS stelt nu voor om met terugwerkende kracht per 1 juli dit jaar de lonen met 5 procent te verhogen en medewerkers een eenmalige uitkering van 650 euro te geven. Op 1 januari zou daar dan nog 2,5 procent bijkomen. Verder wil de directie “afspraken maken hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling” en onder meer een minimumloon van 14 euro in de cao vastleggen.

Janssen noemt de uitnodiging van NS een eerste aanzet om de onderhandelingen weer op te starten. Zo is hij onder meer benieuwd hoe de NS precies over de inflatiecorrectie denkt. “Onze leden willen een automatische prijscompensatie.” Ook moet er meer duidelijkheid komen over “de balans tussen werk en privé”. Het minimumloon van 14 euro noemt Janssen daarentegen prima. “Dat was ons voorstel”.

De vakbonden FNV, CNV en VVMC overleggen woensdagochtend gezamenlijk over het bod van de NS. Cao-onderhandelaar van CNV, Jerry Piqué, laat dinsdagavond weten: “Wat mij betreft gaan we in op het bod en ik zal dat zo bespreken met de cao-commissie. De uitkomst van dat overleg bespreken we woensdag met de andere bonden.”

De eerstvolgende staking is voor aanstaande vrijdag gepland in de regio’s noordwest en west. Daaronder vallen onder meer Schiphol en grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Verder kondigden de vakbonden stakingen aan op dinsdag 13 september in de regio’s oost, zuid en noord en op donderdag 15 september in de regio midden.