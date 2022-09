Bonden willen praten met NS, maar stakingen gaan vooralsnog door

De vakbonden VVMC, FNV en CNV gaan in op de uitnodiging van de Nederlandse Spoorwegen (NS) om opnieuw te onderhandelen over een nieuwe cao. Toch verwachten ze door te gaan met de aangekondigde stakingen op het spoor, waarvan de eerstvolgende vrijdag plaatsvindt. Het is namelijk nog niet duidelijk of de hervatte cao-gesprekken ook tot een goed resultaat leiden, redeneren ze.

De NS kampte de afgelopen weken al met regionale stakingen die het treinverkeer ernstig ontregelden. Een staking rond Utrecht legde vorige week zelfs vrijwel al het treinverkeer in Nederland stil. Vakbonden gingen over tot actie omdat ze vonden dat het openbaarvervoersbedrijf te weinig oog had voor hun eisen. Ze vragen onder andere om een automatische compensatie voor de inflatie in de lonen voor NS-personeel.

Dinsdag kwam de NS met een nieuw cao-bod. De lonen zouden daarin per 1 juli met terugwerkende kracht 5 procent omhoog aan. Met de jaarwisseling zou daar nog 2,5 procent bij komen. Daarnaast toont het bedrijf zich bereid een minimumloon van 14 euro vast te leggen in de cao. Ook wil de directie “afspraken maken hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling”.

Vooral op dat laatste punt is de NS volgens CNV nog vaag. “Op welke manier wil de NS de werknemers gaan compenseren voor de hoge inflatie? Kortom, er zijn nog wel wat vragen. Maar voor dit moment hopen we erop dat we eruit kunnen komen”, zegt CNV-bestuurder Jerry Piqué. Hij zegt tegelijkertijd dat kaderleden positief hebben gereageerd op de brief met nieuwe voorstellen van de NS.

FNV vindt dat de NS nog “flinke stappen moet maken” voordat er een goed onderhandelingsresultaat ligt. Goede loonafspraken helpen volgens de vakbond ook bij het verminderen van de werkdruk, doordat een baan bij het vervoersbedrijf zo aantrekkelijker wordt.

NS-medewerkers leggen vrijdag het werk neer in de regio’s noordwest en west. Daaronder vallen ook de stations in Amsterdam en op Schiphol. Volgende week dinsdag volgen de regio’s oost, zuid en noord. Twee dagen later staat een staking gepland in de regio midden, die mogelijk opnieuw het treinverkeer in heel Nederland raakt.