EU-parlement roept staatssecretaris op matje om opvangcrisis

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet verschijnen in de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement. Daar moet hij opheldering verschaffen over de “mensonterende situatie in Ter Apel” en de verlenging van de wachttijd voor gezinshereniging. De commissie wil ook weten hoe het kabinet denkt de opvangcrisis in Nederland op te lossen.

“Het is al niet te rechtvaardigen dat de opvangomstandigheden in Nederland zo ondermaats zijn terwijl we helemaal niet kampen met een uitzonderlijk hoog aantal asielzoekers”, zegt Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks), die het initiatief voor de hoorzitting heeft genomen. “Dat de Nederlandse regering een zelf gecreëerde opvangcrisis nu ook nog eens probeert te repareren door het recht op gezinshereniging van vluchtelingen te schenden, is onmenselijk. Een gezin op de vlucht dat zo lang verscheurd is, is hoe dan ook slecht voor een kind, verergert trauma’s en is funest voor een snelle integratie.”

Eind vorige week erkende Van der Burg al dat de situatie in Ter Apel moet verbeteren, in reactie op het oordeel van de Raad van Europa dat er mensenrechten in het geding zijn bij de opvanglocatie in het dorp. “De afgelopen maanden konden we niet voldoen aan de minimumeisen”, zei hij. De bewindsman verwacht dat de situatie vanwege het vorige week gesloten asielakkoord snel zal verbeteren. Onder meer werd afgesproken dat nareizigers tijdelijk niet naar Nederland mogen komen.

Volgens Strik zijn de omstandigheden in Ter Apel in strijd met Europese opvangregels, maar ook een langere wachttermijn voor gezinshereniging is volgens haar in strijd met de wet. “Vluchtelingen hebben simpelweg het recht op een snelle hereniging vanwege hun kwetsbare positie en de gedwongen scheiding. Hen mag geen wachttermijn of huisvestingseis worden opgelegd. Nederland is hieraan gebonden”, stelt Strik. “Dit is een duidelijke schending van Europese verplichtingen.”

De LIBE-commissie wil Van der Burg dit najaar zo snel mogelijk aan de tand voelen, maar een precieze datum is nog niet vastgesteld.