FNV: jonge zorgmedewerker wil vast contract ruilen voor flexbaan

Veel jonge mensen die in de zorg werken, overwegen hun vaste baan op te zeggen en door te gaan als zelfstandige of flexwerker. Dan hebben ze meer te zeggen over hun werkdagen, kunnen ze hun baan beter combineren met hun privéleven en krijgen ze een hoger salaris, zegt vakbond FNV. Die heeft een enquête laten doen onder 4550 mensen die in de zorg werken.

Volgens de bond kijken zorginstellingen bij het maken van het rooster tegenwoordig eerst naar flexwerkers. Daarna zouden de overgebleven diensten worden verdeeld onder de vaste mensen. “Die draaien vervolgens de zwaardere diensten en weekenddiensten met vaak vele uren werk achtereen. Voor hen blijft er nauwelijks de mogelijkheid over om eens lekker een weekend tot rust te komen, met nog meer uitval als gevolg”, aldus de FNV.

Van de zorgmedewerkers onder de 35 jaar zou 61 procent overwegen om over te stappen van een vaste aanstelling naar een flexcontract. Dit leeft vooral onder mensen die in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg werken.

De FNV maakt zich zorgen. Vakbondsbestuurder Elise Merlijn zegt in een reactie: “‘Als een verdere trend van vast naar flex zich doorzet, stevenen we af op een zorginfarct.” Door vergrijzing hebben mensen in de toekomst meer zorg nodig, maar de zorgsector vergrijst ook. Er zijn minder mensen om meer werk te doen en “zorg wordt hierdoor schaars en ontoegankelijk”, aldus Merlijn.

De vakbond wil dat de overheid geld uittrekt: “Bij een goede balans tussen zekerheid van werk met de juiste beloning, sociale zekerheden en vooral het hanteren van gezonde roosters is de behoefte om te gaan flexen veel minder groot.”