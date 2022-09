Bestuur BIJ1 Amsterdam treedt tijdelijk terug

Het bestuur van BIJ1 in Amsterdam doet tijdelijk een stap terug en wil zo druk uitoefenen op de fractie van de partij in de hoofdstad om een knoop door te hakken bij het kiezen van een nieuwe fractievoorzitter. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij na berichten van Het Parool over spanningen binnen de fractie en tussen de fractie en het bestuur van de Amsterdamse afdeling van BIJ1.

“We hebben er vertrouwen in dat het belang van BIJ1 in Amsterdam voor alle betrokkenen hun grote drijfveer is om hier gezamenlijk sterker uit te komen”, zegt de woordvoerder van de landelijke afdeling, die op dit moment niet in kan gaan op mogelijke spanningen in de Amsterdamse afdeling.

De Amsterdamse fractievoorzitter van BIJ1 Jazie Veldhuyzen laat zich volgens de partij zestien weken vervangen als gemeenteraadslid omdat hij vermoeid is en “rust en tijd nodig heeft om te herstellen”. Zijn functie komt daarmee vrij en kan worden opgevuld door een van de fractieleden, maar die zijn er nog niet uitgekomen.

De woordvoerder zegt dat het voor de fractie een “stressvolle periode” is, de uitval van de fractievoorzitter “hard aan komt” en te hopen dat hij snel herstelt. Hij meldt ook dat het landelijke bestuur in gesprek is met het Amsterdamse bestuur, de fractie en de medewerkers om ze waar mogelijk te ondersteunen.