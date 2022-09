Harbers roept vakbonden niet te staken tijdens overleg met NS

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) roept vakbonden en NS op om weer om de tafel te gaan zitten en hun conflict op te lossen. Vrijdag rijden er opnieuw geen treinen in het hele land door een staking.

“Zowel naar de NS als naar de vakbonden zeg ik: alsjeblieft ga nou eens een keer om de tafel zitten”, zei Harbers voor de ministerraad. Hij roept de vakbonden op tijdens onderhandelingen “het stakingsmiddel in de kast te laten” en vraagt de NS “er alles aan te doen om er uit te komen”.

Onderhandelingen tussen bonden en NS liepen donderdag op niks uit. Reizigers worden volgens de minister door de stakingen “in de steek gelaten”. De acties moeten niet lang meer duren. “Ik houd mijn hart vast als dit nog lang doorgaat.”

De NS valt niet onder Harbers, maar onder zijn staatssecretaris Vivianne Heijnen. Die is met koningin Máxima op bezoek in de Verenigde Staten, maar heeft volgens Harbers veelvuldig contact met de NS over deze kwestie.