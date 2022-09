Veel verwarring op Schiphol over treinstaking, drukte bij taxi’s

De treinstaking bij de Nederlandse Spoorwegen stelt heel wat internationale reizigers voor hoofdbrekens. Op luchthaven Schiphol krijgen de nog werkende NS-medewerkers veel vragen over de overgebleven opties om Nederland door te reizen. Taxichauffeurs doen ondertussen goede zaken.

De 33-jarige Lorena uit Buenos Aires zegt dat ze naar Groningen moet, om haar vriend te bezoeken. Ze heeft geen idee hoe ze daar moet komen nu er geen treinen rijden. “Misschien met de taxi, maar ik weet niet hoeveel dat kost”, zegt de Argentijnse, terwijl ze even uitrust op een bankje in Schiphol Plaza.

Iets verderop laat een medewerker in NS-uniform twee jonge backpackers weten dat hun enige optie om op hun bestemming te komen de taxi is. “Dat zal zo’n 400 of 500 euro kosten, maar dat is de enige mogelijkheid”, legt hij uit.

Meer geluk heeft een echtpaar uit Californië dat naar Amsterdam moet. Zij hebben nog de mogelijkheid om de bus te pakken en daar verder te reizen met de tram. “En we zijn vakbondsmensen, dus we steunen dit. Wat ze ook eisen, we hopen dat ze krijgen wat ze willen”, zegt de vrouw lachend.

Vakbonden FNV, CNV en VVMC houden vrijdag regionale stakingen in het westen en noordwesten van het land, maar de NS legde het treinverkeer uit voorzorg in heel Nederland stil. Alleen tussen Utrecht en Schiphol rijden nog treinen, met een tussenstop op Amsterdam-Zuid.

Hier zoekt Hamza, een jonge vastgoedadviseur uit Istanbul, naar mogelijkheden om naar Hamburg te reizen. Op een ov-site had hij gezien dat zijn trein naar Duitsland nog zou gaan, maar op het station kreeg hij te horen dat die reis toch niet doorging. “Ik kwam gisteren aan in Amsterdam voor vakantie, ik wist helemaal niets van de stakingen. Ik had wel eerder info willen hebben”, zegt hij. Hij hoopt vanaf Schiphol een langeafstandsbus te pakken naar Hamburg. Op de site van busvervoerder Flixbus is duidelijk te zien dat meer mensen dat idee hebben. Bijna alle ritten naar de havenstad zijn volgeboekt, alleen in de avond zijn er nog wat plekken vrij. “Misschien moet ik maar een vlucht boeken, als dit niet lukt.”

Bij de taxistandplaats van Schiphol vormt zich een lange rij. Een taxicoördinator moet een pas gearriveerde reiziger teleurstellen die naar Den Haag wil. Daar gaan volgens hem geen taxi’s heen. Een vrouw uit de Italiaanse regio Puglia zoekt verderop een taxi om in Amsterdam te komen, waar ze aan boord van een cruiseschip zal gaan. “Maar onze eerste ervaring hier is negatief. We hadden een taxi gereserveerd, maar die kwam niet opdagen”, zegt ze.