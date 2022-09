Pleidooi advocaat op slotdag van strafzaak doodgereden motoragent

Op de derde en laatste zittingsdag van de strafzaak over de doodgereden motoragent Arno de Korte houdt de advocaat van de verdachte Willem M. zijn pleidooi. Aan het slot van het proces krijgt de verdachte het laatste woord.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week dinsdag in de rechtbank in Rotterdam twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 47-jarige chauffeur die op 7 juli 2021 de eveneens 47-jarige motoragent doodreed en honderden meters meesleurde op de Waalhavenweg in Rotterdam. Dat was in de visie van het OM doodslag. M. is daarna doorgereden. Hij is verderop gekeerd om alsnog een container te lossen en is daarmee nog twee keer de plek van de aanrijding gepasseerd, alvorens hij terug naar Melissant (Zuid-Holland) reed. Daar is hij thuis gearresteerd.

Het OM wil dat de rechter ook een rijverbod van tien jaar oplegt en na afloop daarvan een beroepsverbod van tien jaar als vrachtwagenchauffeur. En wat het OM betreft krijgt het familiebedrijf de in beslag genomen vrachtauto niet meer terug.

Volgens het OM heeft M. de motoragent bewust en opzettelijk aangereden. M. daarentegen zegt dat De Korte hem zijn remweg ontnam. Hij zou niet hebben gezien dat de motoragent 160 meter voor het begin van de uitvoegstrook waarop hij van achteren is aangereden al een volgteken zou hebben gegeven. Zijn advocaat heeft eerder bepleit dat M. slechts enkele seconden de tijd had om te remmen.

De vrachtwagenchauffeur is betrokken geweest bij twee eerdere ongevallen, in 2015 en 2020. Het slachtoffer bij het eerste incident was eveneens een motoragent. Die raakte door de aanrijding een arm kwijt. Bij het ongeval in 2020, dat niet heeft geleid tot een strafzaak, kwam een 79-jarige vrouw om het leven.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.