Goederentrein met auto’s in brand bij Etten-Leur

Op een goederentrein bij Etten-Leur die is geladen met vele tientallen personenauto’s is brand uitgebroken. De brand woedt in het midden van de trein op diverse plaatsen. Meerdere auto’s staan in brand, maar het vuur breidt zich niet verder uit, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De brand veroorzaakt veel rook. De trein heeft schade veroorzaakt aan de bovenleiding, waarop de stroom is uitgeschakeld. NS meldt dat het treinverkeer tussen Breda en Roosendaal naar verwachting tot woensdag eind van de middag gestremd zal zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Medewerkers van ProRail zijn onderweg om de problemen op te lossen.

Mensen in de omgeving krijgen het advies om uit de rook te blijven en deuren en ramen dicht te houden.

Het is niet bekend hoe het met de machinist van de trein gaat. Er zijn geen reizigers betrokken bij het incident.