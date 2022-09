Cultuursector vraagt in brandbrief om steun wegens dure energie

Bioscopen, theaters, musea en andere instellingen vrezen de hogere energiekosten niet te kunnen dragen, net nu ze na jaren van lockdowns weer volledig open kunnen. Belangenverenigingen voor de culturele sector hebben daarom het kabinet en gemeenten in een brandbrief om hulp gevraagd.

Door de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen krijgen grote cultuurinstellingen met eigen gebouwen mogelijk te maken met onvoorziene kosten die in de miljoenen euro’s kunnen lopen, schrijft voorzitter Jan Zoet van de Taskforce culturele en creatieve sector. Volgens hem drukken de verwachte verhoging van het minimumloon met 10 procent, de krappe arbeidsmarkt en de algehele inflatie extra op de financiĆ«n in de culturele sector. Hierdoor “wordt het voortbestaan van organisaties, zelfstandigen, toeleveranciers en kunstenaars – kortom, de gehele sector – direct in gevaar gebracht”.

De taskforce pleit voor een energiebijdrage waarmee gemeenten en provincies het lokale culturele leven in stand kunnen houden. Ook oppert Zoet een btw-verlaging om de cultuursector te helpen en een huurverlaging bij panden in handen van de overheid. Daarnaast wil de taskforce, die onder andere voor musea, filmhuizen, muzikanten en theaters optreedt, dat subsidies meestijgen met de inflatie.