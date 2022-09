Slachtoffer van een ongeval? Neem ook immateriële schade mee bij de schadevergoeding

Een ongeval kan soms in een klein hoekje zitten. Het kan iedereen overkomen en het kan je leven op zijn kop zetten. Want naast de directe fysieke schade, loop je ook mentale schade op. Wanneer het ongeval tijdens arbeid gebeurt of wanneer er iemand anders aansprakelijk is dan kom je ook terecht in een juridisch letselschadetraject.

Wij leggen hier uit hoe zo een traject eruit ziet anno 2022, waarom je de immateriële schade niet moet onderschatten en hoe je, juridisch gezien, het traject het beste doorkomt.

Het oplopen van letselschade

Letselschade oplopen kan iedereen gebeuren. Het overkomt men bij veel dagelijkse bezigheden. Dat geldt tijdens vrije tijd als tijdens werk. Een enkelzijdig ongeval, buiten werktijd, valt niet onder letselschade die te verhalen is. Echter zodra er een andere partij (persoon of bedrijf) aansprakelijk gesteld kan worden dan is letselschade te verhalen met een vergoeding.

Een aantal veel voorkomende ongevallen waarbij letselschade wordt opgelopen:

Bedrijfsongevallen, op de werkvloer of tijdens werktijd

Ongevallen op de bouwplaats

Verkeersongevallen

Aangereden worden als voetganger of fietser

Geweld

Letsel opgelopen door een huisdier, zoals een hondenbeet

Een ongevallen die ontstaat tijdens een sport of spel

Heb je letsel opgelopen en is er mogelijk een andere partij aansprakelijk? Ga dan altijd even naar de dokter of het ziekenhuis. Ook wanneer klachten aanhouden of later op komen zetten. Het oordeel van een expert is namelijk belangrijk bewijsmateriaal.

Waaruit bestaat de materiële schade?

Materiële schade is alle schade, als gevolg van het ongeval, wat direct uit te drukken is in geld. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is gederfde inkomsten. Kun je (tijdelijk) niet werken en krijg je daarom maar een deel van je inkomen of geen inkomen? Wat je mist qua inkomen is direct te berekenen en dus direct uit te drukken in geld.

Materiële schade wordt vaak verward met blikschade. Hoewel beide direct in geld zijn uit te drukken, is dit niet hetzelfde. Blikschade is schade aan bijvoorbeeld een auto, fiets en andere objecten. Hoewel dit niet hetzelfde is als materiële schade wordt het wel bijna altijd (gemakshalve) meegenomen in de letselschadeclaim.

Voorbeelden van materiële schade zijn:

Gederfde inkomsten

Vervoerskosten

Kosten van huishoudelijke hulp

Studievertraging

Kosten zonder nut, zoals een niet te gebruiken sportabonnement

Immateriële schade wordt vaak onderschat

Immateriële schade is schade dat niet direct in geld uitgedrukt kan worden. Bij ieder geval van letselschade, waarbij er schade wordt erkend door een aansprakelijke partij, is er immateriële schade. Toch wordt deze schade vaak onderschat, met name door het slachtoffer zelf.

Immateriële schade, is de psychische, emotionele en geestelijke schade of pijn die het slachtoffer heeft geleden en waar het slachtoffer mogelijk nog aan lijdt. Het mentaal lijden en (tijdelijk) afnemen van levensgeluk is vaak iets wat vergeten wordt als er aan letselschade gedacht wordt. Echter is dit net zo goed letsel als fysieke schade aan het lichaam.

Materiële en immateriële schade onderscheiden zich van elkaar in meetbaarheid. Waar de materiële schade vaak snel duidelijk is, is immateriële schade lastiger te meten maar zeker niet minder belangrijk om te melden. Ook moet aanhoudend of nieuw lijden aangegeven blijven worden bij zowel de arts(en) als de letselschade jurist. De vergoeding van de schade wordt smartengeld genoemd.

Kosteloos juridische bijstand

Juridische bijstand bij letselschade claimen is altijd kosteloos voor het slachtoffer. Het is niet de bedoeling dat de schadevergoeding lager uitvalt doordat er juridische kosten zijn. Daarom worden de kosten van de juristen apart gedeclareerd bij de verzekering van de aansprakelijke partij. Deze kosten hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding die aan het slachtoffer wordt toegekeerd.