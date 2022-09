Noordoostpolder zoekt alternatief na schrappen aanmeldcentrum

De gemeente Noordoostpolder gaat op zoek naar een alternatief nu besloten is om in Bant geen tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in te richten. Onduidelijk is of het alternatief een andere locatie is waar een aanmeldcentrum kan worden gevestigd, of dat er een locatie wordt gezocht voor de opvang van specifieke groepen asielzoekers. Dat laat staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) via een woordvoerder weten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft maandag bekendgemaakt af te zien van een aanmeldcentrum in Bant (Flevoland). Het aanmeldcentrum moest het overvolle Ter Apel ontlasten. Er is bij zowel de lokale politiek als inwoners van Bant te weinig draagvlak voor. “Het gekozen proces heeft tot veel weerstand geleid”, zegt de staatssecretaris.

Op 6 juli maakte Van der Burg bekend dat in Bant het tweede aanmeldcentrum zou komen. Het COA had de kavel al gekocht. Van der Burg zei toen al meteen dat de realisatie ervan “valt of staat met de bereidheid van de gemeente Noordoostpolder”. Die is er niet. In het asielzoekerscentrum in Luttelgeest (ook Noordoostpolder) worden al jaren duizend asielzoekers opgevangen. Het aanmeldcentrum in Bant zou op loopafstand van het azc in Luttelgeest worden gerealiseerd.

Het COA heeft het college van Noordoostpolder maandag gevraagd om na te denken over een alternatief, nu Bant als aanmeldcentrum van de baan is. Op basis daarvan worden de komende tijd gesprekken voortgezet. Er is geen harde deadline voor een alternatief gesteld, zegt Van der Burg. “Alle inzet is en blijft erop gericht om in goed overleg tot een vervolg te komen.”

Het is hard nodig om extra aanmeldcentra te openen, vanwege de “aanhoudende druk op de asielketen en Ter Apel”, benadrukt de staatssecretaris. Hij wil toe naar drie tot vier aanmeldcentra. Gesprekken daarover worden met verschillende gemeenten gevoerd. Draagvlak is voor de staatssecretaris belangrijk.