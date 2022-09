Allereerste koffertje Prinsjesdag nu Nederlands erfgoed

Het allereerste koffertje van Prinsjesdag is opgenomen in de Canon van Nederland en is nu Nederlands erfgoed. Het koffertje is een van de drie zogeheten sleutelstukken uit de collectie van het Belasting & Douane Museum die nu onderdeel uitmaken van de Canon.

In 1946 presenteerde toenmalig minister van Financiƫn Piet Lieftinck voor het eerst met het koffertje de rijksbegroting. In 1848 werd in de Grondwet vastgelegd dat er elk jaar een begroting moet worden vastgesteld. Het koffertje is voor de Canon geselecteerd omdat het een van de verhalen van de Grondwet vertelt, aldus de organisatie.

Lieftinck stuurde een van zijn ambtenaren op pad om een koffertje te kopen. Het werd destijds voor omgerekend 1,70 euro gekocht bij Leerhandel van de Broek op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Het opschrift, ‘DERDE DINSDAG IN SEPTEMBER’, werd met letters van goud aangebracht. Later werd de tekst met goudverf erop geschilderd, omdat de letters loslieten. Dit koffertje werd tot 1964 gebruikt.

De Canon is het netwerk van musea en erfgoedinstellingen dat de geschiedenis van Nederland vertelt langs vijftig thema’s, de zogenoemde canonvensters. Daarin wordt telkens een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis belicht waarvan iedereen volgens de samenstellers van de Canon zou moeten weten.

De andere sleutelstukken van het Belasting & Douane Museum zijn een beeld van een Indonesische belastingambtenaar en schapenzakken en mantels die zijn gebruikt voor het smokkelen van boter in de jaren vijftig op de grens van Nederland en Belgiƫ. Deze vertellen verhalen bij de vensters Max Havelaar en Europa.