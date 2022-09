Kaag: mensen die nu in nood zijn, kunnen niet wachten tot 2023

Mensen die nu al moeite hebben hun vaste lasten te betalen, konden niet wachten op de maatregelen die het kabinet voor volgend jaar in petto had om hen te helpen. Daarom is de afgelopen dagen nog koortsachtig overleg gevoerd over een prijsplafond voor energie. Dat zegt minister Sigrid Kaag (Financiën) bij het aanbieden van de miljoenennota in de Tweede Kamer.

In de begroting voor volgend jaar is een pakket koopkrachtmaatregelen opgenomen dat optelt tot ruim 17 miljard euro. Dit jaar was al 7 miljard euro uitgetrokken om de gevolgen van met name de sterk stijgende energierekening te dempen. Tot voor kort hield het kabinet vol dat dit jaar niet meer maatregelen mogelijk zouden zijn, vooral door uitvoeringsproblemen.

Dat op de valreep toch nog iets bleek te kunnen, is volgens Kaag te danken aan “een samenspel tussen overheid, energieleveranciers en besluitvorming in Brussel”. Zij benadrukt dat het prijsplafond, oorspronkelijk een voorstel van de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, een tijdelijke maatregel is die een deel van de onzekerheid bij huishoudens moet wegnemen.

De meest kwetsbare groepen zien hun koopkracht het sterkst verbeteren door de maatregelen. Vooral de forse verhoging van het minimumloon draagt daaraan bij. “Maar het blijft zoeken naar de balans op een heel smal koord”, waarschuwt Kaag. “We kunnen niet alle gevolgen van de inflatie wegnemen. We zullen niet alle mensen bereiken.”

De bewindsvrouw benadrukt daarbij ook het belang van solide overheidsfinanciën en de noodzaak van investeringen in onder meer onderwijs, defensie, klimaat- en stikstofbeleid. “De problemen van nu mogen ons het zicht op de toekomst niet ontnemen.”