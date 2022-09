Zorgen bij Defensie om personeel

Het ministerie van Defensie heeft veel extra geld om volgend jaar te investeren, maar maakt zich zorgen over het gebrek aan personeel. In de eerste helft van dit jaar nam het aantal militairen af, meldt het ministerie in de stukken die zijn verzonden met de begroting van volgend jaar.

Dat personeelsgebrek kan ook investeringen in de problemen brengen. “Daardoor is er bijvoorbeeld ook weinig logistiek en inkooppersoneel, wat dan weer tot een verminderde levering van goederen en diensten leidt”, aldus het ministerie. Defensie wil jaarlijks meer dan 3000 mensen extra werven.

Defensie krijgt er structureel 5 miljard euro bij, is eerder afgesproken. Het eerste doel is de basis van de krijgsmacht weer op orde brengen. Volgend jaar wordt onder meer munitie voor F-35 gevechtsvliegtuigen besteld, komt er duidelijkheid over de vervanging van de Cougar helikopter en wordt begonnen met de vervanging van klein kaliber wapens.

Verder gaat Defensie door met het steunen van Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Door nauwere samenwerking met de industrie moet die hulp worden opgevoerd. Daarbij moet wel aangetekend worden dat wapens en munitie moeilijk te krijgen zijn door onder meer de toegenomen vraag.