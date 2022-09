Bezoekers mogen binnenkijken bij azc’s op open dag

Bezoekers kunnen zaterdag binnenkijken bij meer dan zestig opvanglocaties voor asielzoekers. Tijdens de jaarlijkse Open azc-dag zijn er tussen 13.00 en 16.00 uur rondleidingen, informatiemarkten, proeverijen, workshops, optredens en andere activiteiten, zo meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Er doen reguliere asielzoekerscentra mee, maar ook opvanglocaties voor minderjarige asielzoekers en noodopvanglocaties. Het is niet mogelijk om binnen te kijken bij aanmeldcentrum Ter Apel.

De open dag wordt georganiseerd tijdens Nationale Burendag door het COA, Vluchtelingenwerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De organisaties willen met de speciale dag aandacht vragen voor de bewoners van de opvanglocaties.

“De afgelopen tijd is vooral de crisis in de asielopvang te zien. Tijdens de Open azc-dag kunnen bezoekers van dichtbij meemaken hoe het leven en werken er in de opvang uitziet, uitleg krijgen over hoe de asielprocedure werkt en zelf kennismaken met bewoners van de opvanglocaties.”

Elk azc heeft op de open dag een eigen programma. Zo draait in Winterswijk een dj Arabische en Noord-Afrikaanse hits, is in Den Helder een volleybaltoernooi en treedt in Grave het Iraanse dj-duo Vessbroz op. Het azc in de gemeente Gilze en Rijen krijgt bezoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie).

Het COA meldt dat er nu 150 opvanglocaties zijn, waarvan 72 tijdelijk. In totaal worden er bijna 43.000 mensen opgevangen. De meeste bewoners moeten de asielprocedure nog doorlopen. 17.000 mensen hebben al een verblijfsvergunning en wachten nog op woonruimte. Circa 6000 mensen verblijven in tijdelijke crisisnoodopvanglocaties van gemeenten.