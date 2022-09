RIVM wil dat podcastmakers beweringen over Van Dissel intrekken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil dat podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger publiekelijk duidelijk maken dat hun beweringen over RIVM-directeur Jaap van Dissel niet kloppen. Een woordvoerder van het RIVM bevestigt dit na berichtgeving in de Volkskrant. Het duo zegt sinds begin september dat RIVM-directeur Jaap van Dissel in het geheim ruim 750.000 euro had ontvangen.

Dit geld zou afkomstig zijn van de Stichting Open Nederland, de stichting die ging over het afnemen van coronatests en het zogenoemde testen voor toegang. Hierdoor zou de samenleving langer gesloten zijn gebleven, is de suggestie die de podcastmakers wekken. De woordvoerder benadrukt dat de twee deze beweringen “nooit als ‘betrouwbare’ informatie hadden mogen verspreiden”. Er bestaat “geen enkele grond voor de gedane valse beschuldigingen”.

Het instituut zegt nog niet welke vervolgstappen worden genomen als de twee weigeren de uitspraken te rectificeren. Dat hangt van de reactie van Gijrath en De Vlieger af. Wel vindt de woordvoerder het “bijzonder kwalijk dat de makers van de podcast lasterlijke verzinsels hebben verspreid over Jaap van Dissel. Dat terwijl ze weten dat hij al geruime tijd het onderwerp is van ernstige, beschadigende, valse beschuldigingen. Dit heeft zoals bekend grote gevolgen gehad voor zijn veiligheid en privéleven.”

Volgens het RIVM hadden de podcastmakers eenvoudig vast kunnen stellen dat hun beweringen niet klopten. Ook hebben ze geen hoor en wederhoor toegepast. Zo zou het RIVM pas afgelopen vrijdag van een advocaat namens hen vragen hebben ontvangen. “Veel te laat”, aldus de woordvoerder.

De podcast leverde eerder al veel kritiek op. Zo noemt journalist en oprichter van Follow the Money Eric Smit het op Twitter “ranzig prutswerk”. Tegelijkertijd namen verschillende websites en Ongehoord Nederland afgelopen weken het ‘nieuws’ mee. Het RIVM had eerder al contact opgenomen met de podcastmakers om ze de gelegenheid te geven om te rectificeren. “Als publiek persoon moet je natuurlijk tegen een stootje kunnen, we gaan dus ook niet op alles reageren”, laat de woordvoerder weten. “We vinden alleen dat we hier de grens moeten trekken.”