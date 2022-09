Rutte: spionnensuggestie Baudet ging alle grenzen over

“Dit ging alle grenzen over”, zegt premier Mark Rutte over de link die FvD-voorman Thierry Baudet tijdens een Kamerdebat legde tussen een spionnenopleiding en vicepremier Sigrid Kaag. Het kabinet kon alleen reageren door weg te lopen, aldus Rutte. De ministersploeg was immers te gast in de Tweede Kamer voor het marathondebat over de begroting voor volgend jaar. “En er zijn grenzen aan wat we als gast kunnen accepteren.”

Van uit de Tweede Kamer klonk verontwaardiging over de uitlatingen van Baudet, maar ook kritiek dat het kabinet niet bepaalt wanneer een Kamerlid de grens over gaat, maar de voorzitter van de Kamer. Voorzitter Vera Bergkamp heeft volgens Rutte geen fouten gemaakt, maar het kabinet vond het zelf nodig een grens te trekken. “Volgens mij snapt de samenleving dat een team op een gegeven moment als één man, als één vrouw staat voor een collega.”

De premier benadrukt dat bewindspersonen geen lange tenen moeten hebben. “Ik hap ook niet snel.” De opmerking van Baudet was van een andere orde, vindt de minister-president. De leider van Forum voor Democratie wekte de indruk dat Kaag “op een of andere spionnenopleiding had gezeten met alle implicaties die erbij horen”.

Voor de premier was dat “collectief het moment dat we zeiden: dit gaat een grens over, we maken een statement door de zaal te verlaten”. Kaag besloot eerst zelf weg te lopen, waarna collega-bewindspersonen “naar elkaar keken en zeiden: we laten haar niet alleen gaan”.