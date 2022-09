De bestuurder van een personenauto is om het leven gekomen na een ongeluk met een vrachtwagen in Ede donderdag, meldt de politie. Het ongeval vond plaats op de Wekeromseweg.

De politie kon nog niet zeggen wat de identiteit van het slachtoffer en de vrachtwagenchauffeur is. Ook is het nog onduidelijk wat de toedracht van het ongeluk is.