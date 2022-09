Rutte: ontzettend blij dat we zijn vertrokken bij Baudet

Premier Mark Rutte is “ontzettend blij” dat het kabinet is opgestapt toen Thierry Baudet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen Sigrid Kaag aanviel. “Wat hier gisteravond gebeurde was een alt-right conspiracy-theorie de Kamer in slingeren over een collega van mij in het kabinet, met alle risico’s die dat met zich meebrengt voor veiligheid, voor het verder opjutten van bevolkingsgroepen.”

Baudet zei dat Kaag heeft gestudeerd aan een college in Oxford dat “in feite weinig meer is dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten”. “Dit ging over alle grenzen”, zegt Rutte een dag later. Hij zegt dat het kabinet daarom spontaan besloot op te stappen toen ze zagen dat Kaag het verhaal niet langer wilde aanhoren. “Toen zij opstond, hebben we elkaar aangekeken en gezegd: we laten haar niet alleen vertrekken. Dan vertrekken wij als team, en ik ben ontzettend blij dat wij dat gedaan hebben.”

Het kabinet heeft ook kritiek gekregen dat ze het debat hebben gesmoord door op te stappen. Die kritiek legt Rutte naast zich neer. Rutte zegt gegrapt te hebben tegen Jesse Klaver dat hij niet over het prijsplafond moest beginnen, want “dan lopen we weer boos weg”. “Nee natuurlijk niet. Wij kunnen tegen kritiek op de inhoud. We kunnen ook tegen kritiek op ons functioneren als ministers, we kunnen zelfs tegen wat persoonlijke kritiek.”