Drie aanhoudingen in Den Haag om bedreigingen Belgische minister

Op verzoek van de Belgische autoriteiten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mensen in Nederland aangehouden vanwege ernstige bedreigingen aan het adres van de Belgische minister Vincent Van Quickenborne (Justitie). Dat meldt het Belgische federale parket zaterdag. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie zijn de aanhoudingen in Den Haag verricht.

Om wat voor bedreigingen het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het parket spreekt in een verklaring van “recente” bedreigingen die “zeer ernstig” zijn en vraagt Nederland de verdachten uit te leveren. Over hun identiteit is nog geen verdere informatie bekendgemaakt.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Nederland bevestigt dat er afgelopen nacht in Den Haag drie mensen zijn opgepakt op verzoek van Belgiƫ. Meer informatie kon het Nederlandse OM vooralsnog niet geven.

Van Quickenborne, die behalve minister ook vicepremier is, is vanwege de bedreigingen onder verhoogde beveiliging geplaatst, aldus het parket. De 49-jarige bewindsman is lid van de partij Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD).