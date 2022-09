Griepprik was vorig najaar meer in trek, opkomst ruim 58 procent

Meer mensen hebben vorig jaar een griepprik gehaald dan een jaar eerder. De opkomst steeg in het najaar van 2021 naar 58,3 procent van de mensen die voor de vaccinatie werden uitgenodigd, becijfert onderzoeksinstituut Nivel. Een jaar eerder ging 54 procent de prik halen.

Het vaccin tegen influenzavirussen wordt jaarlijks aangeboden aan iedereen van 60 jaar en ouder en aan mensen met bepaalde medische aandoeningen die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden als ze griep krijgen. Hoe effectief het vaccin is, verschilt van jaar tot jaar. Vooraf moeten experts inschatten welke griepvarianten de kop op zullen steken. Als ze de juiste varianten kiezen om in het vaccin mee te nemen, is de bescherming hoger dan wanneer onverwacht andere types influenza de kop op steken.

Gemiddeld raken mensen die zijn gevaccineerd ongeveer 30 procent minder besmet met griep dan mensen die geen griepprik halen. Volgens RIVM-deskundigen verlaagt de griepprik de kans op een ziekenhuisopname met zo’n 40 procent. Garanties om niet ziek te worden zijn er dus niet, maar de griepprik verkleint de risico’s wel. Vaccins tegen het coronavirus scoren doorgaans hoger op effectiviteit.

De animo voor de griepprik stijgt sinds 2017 al gestaag, na een fikse daling in de jaren daarvoor. In 2008 ging 72 procent van de doelgroep de prik nog halen, in 2017 was dit gedaald tot 50 procent.

In oktober en november kan iedereen die tot de risicogroepen hoort weer een griepprik krijgen. Huisartsen nodigen hun patiƫnten daarvoor uit.