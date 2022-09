Diverse organisaties eisen actie voor gezondere schoolgebouwen

Scholieren, leerkrachten en ander onderwijspersoneel zitten nog steeds veel te vaak in “sterk verouderde, ongezonde en niet-duurzame schoolgebouwen die ongeschikt zijn voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen”. Dat zeggen verscheidene organisaties in een manifest voor de regering.

Ze roepen het kabinet op van goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen een prioriteit te maken en er jaarlijks “minstens” 730 miljoen euro voor uit te trekken.

“We moeten niet blijven hangen in plannenmakerij, maar nu in actie komen. Zonder extra geld van het Rijk zitten onze kinderen, leraren, ondersteuners en schoolleiders nog decennia in slechte gebouwen, met als gevolg dat er geen optimale leerresultaten worden gehaald”, staat in het manifest. Daaronder staan onder meer de sectorverenigingen PO-Raad en VO-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de bonden AOb en CNV en de Algemene Vereniging Schoolleiders vermeld.

De kwestie is actueler geworden door de coronacrisis, waarin er meer oog kwam voor het belang van een betere ventilatie van gebouwen, en door de energiecrisis, die met zijn stijgende prijzen verduurzaming nog noodzakelijker maakt.

De opstellers van het manifest baseren het bedrag van 730 miljoen per jaar op de uitkomsten vorig jaar van Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting. Daarbij werden nog wel prijzen uit 2019 gehanteerd.