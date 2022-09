Zeven op tien Nederlanders douchen korter om gas te besparen

Het merendeel van de Nederlanders zegt korter te douchen om gas, en daarmee geld te besparen. Ruim zeven op de tien mensen die hun water thuis op gas verwarmen, geven aan dat zij tegenwoordig minder lang onder de douche staan. Dat blijkt uit enquêteonderzoek van Kieskompas in samenwerking met het ANP.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen de afgelopen maanden flink opgelopen. Het kabinet riep daarom in april dit jaar via een campagne op om energie te besparen. Naast de thermostaat lager draaien is ook maximaal vijf minuten douchen een optie om de kosten van de energierekening te drukken. Het merendeel van de op gas stokende Nederlanders neemt dit advies dus ter harte.

Uit het enquêteonderzoek blijkt dat met name ouderen ervoor hebben gekozen om minder lang te gaan douchen. Meer dan acht op de tien 65-plussers geeft aan op deze wijze zuiniger om te gaan met energie, onder jongeren is dat net geen zes op de tien. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 31 augustus en 12 september en werd ingevuld door een representatieve groep van ongeveer 7600 Nederlanders.

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend vanaf 1 januari een prijsplafond voor de energierekening in te willen stellen. Huishoudens kunnen voor hun gas en elektriciteit dan niet meer betalen dan een vastgestelde maximumprijs, mits zij niet meer verbruiken dan gemiddeld.

