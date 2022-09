Alle klaslokalen moeten verplicht een CO2-meter hebben

Het wordt verplicht in alle klaslokalen een werkende CO2-meter te hebben. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft dat vrijdag gemeld aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van OCW had in februari al aangegeven in totaal 17 miljoen euro extra uit te trekken zodat iedere schoolklas in het basis- en voortgezet onderwijs een CO2-melder kon aanschaffen. Dat is de afgelopen tijd al op veel plekken gebeurd, maar nog niet overal. “Uit een recente peiling onder scholen blijkt dat circa 60 procent een werkende CO2-meter in ieder klaslokaal heeft hangen, maar 40 procent heeft dat om diverse redenen nog niet”, meldt het ministerie van Wiersma.

“Nu de coronabesmettingen weer langzaam toenemen, is het belangrijk om ook op het aantal scholen waar ventilatie nog onvoldoende op orde is, te zorgen dat alles uit de kast wordt getrokken om de ventilatie ook daar vlot te trekken. Daarom wordt het verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen.”

Scholen krijgen ook ondersteuning om luchtreinigers in te zetten, zo kondigde de minister aan. Het ministerie begint in dat kader een pilot om de effecten van die apparaten te meten. Daar doen ruim tweehonderd scholen aan mee.