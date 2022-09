Hoekstra ontbiedt ambassadeur Rusland om annexaties in Oekraïne

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) roept de Russische ambassadeur in Nederland op het matje in verband met de annexatie van gebieden in Oost-Oekraïne die president Vladimir Poetin heeft aangekondigd. Dat heeft de bewindsman vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad.

Hoekstra noemt de annexatie “volstrekt illegaal” en “op geen enkele manier acceptabel”. Nederland zal dan ook nu noch in de toekomst erkennen dat de geclaimde gebieden bij Rusland horen. Hoekstra maakt zich geen illusies dat het ontbieden van de ambassadeur “iets zal veranderen aan de keuzes die in Moskou zijn gemaakt”. Maar hij noemt het wel “essentieel” dat de hele wereld zich uitspreekt.

De minister spreekt van een “verdere escalatie”, nadat Poetin eerder al een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde en hintte op de mogelijke inzet van nucleaire wapens. Het onderstreept volgens Hoekstra nog maar eens dat de oorlog niet gaat zoals Poetin had gehoopt. “Dat doet hij natuurlijk allemaal niet omdat het vanuit Russisch perspectief van een leien dakje gaat, integendeel.”