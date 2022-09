Ministers doen aangifte tegen FvD’er om tweet met nazivlag

Ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) doen aangifte tegen Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen om een tweet die hij heeft verstuurd. Van Houwelingen twitterde een bewerkte foto van de bewindslieden waarop het lijkt of zij de nazivlag hijsen. Daarom doen ze aangifte van “belediging en/of smaad en/of laster”, vertelt Van Gennip na afloop van de ministerraad op vrijdag.

Op de oorspronkelijke foto is te zien hoe Kuipers en Van Gennip een vlag hijsen met daarop duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Daarnaast was dezelfde foto te zien maar dan met een gefotoshopte nazivlag. Bij de tweet van Van Houwelingen, die hij inmiddels verwijderd heeft, schreef hij “de façade en de werkelijkheid”.

Kuipers vindt het doen van aangifte “een duidelijke markering van een grens”. Van Gennip valt hem bij dat “duidelijk een grens is overschreden”. Zij zegt bij collega’s in de ministerraad steun te merken. Kuipers denkt niet dat dit zijn omgang met Van Houwelingen in het parlement zal beïnvloeden. “De aangifte en een verdere professionele werkrelatie staan elkaar niet in de weg.”

Van Gennip voegt toe dat “vrijheid van meningsuiting een groot goed is, maar er zijn grenzen in Nederland in hoe je met elkaar omgaat. En die zijn wat ons betreft overschreden.” De bewindsvrouw hoopt dat met de aangifte duidelijk wordt “dat bepaalde dingen niet kunnen”.

De ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties zijn onderdeel van complotten over elites die achter de schermen de macht overnemen. Van Houwelingen zegt dat uitvoering van de doelen ertoe leidt “dat we geleidelijk onder mondiaal technocratisch gezag zullen worden gesteld”.