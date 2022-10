Oranjehotel en Waalsdorpervlakte sluiten aan bij Canon Nederland

Nationaal Monument Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte in Den Haag worden toegevoegd aan het netwerk van de Canon van Nederland, de bekende lijst van vijftig belangrijke thema’s uit de vaderlandse geschiedenis. Het bijbehorende netwerk bestaat uit met name musea en erfgoedinstellingen die voorwerpen in huis hebben die te maken hebben met de vijftig zogenoemde canonvensters.

Daarin wordt telkens een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis belicht waarvan iedereen volgens de samenstellers van de Canon zou moeten weten. De Canon van Nederland met die vensters is online te vinden en ook in beeld gebracht in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Maar de geschiedenis is overal, zo is de gedachte, en daarom is er een heel netwerk met plekken waar voorbeelden en overblijfselen te vinden zijn.

Tijdens de bezetting werden op de Waalsdorpervlakte meer dan 250 mensen ter dood gebracht. De meesten brachten hun laatste dagen door in de nabijgelegen gevangenis die destijds al werd aangeduid als Oranjehotel. Ze waren opgepakt wegens handelingen die de Duitse bezetter als overtreding zag, met name daden van verzet, vandaar de bijnaam.

Na de oorlog werden ter herinnering kruisen bij de fusilladeplaats op de Waalsdorpervlakte geplaatst, gemaakt van de houten executiepalen die de nazi’s gebruikten bij de executies. Later werden de kruisen vervangen door bronzen exemplaren. De originele kruisen maken nu deel uit de collectie van het Nationaal Monument Oranjehotel, dat ook een museum over de geschiedenis herbergt. Ze zijn nu een zogenoemd ‘sleutelstuk’ in het Canon-netwerk.