Twaalfdaagse Mallorcazaak over dodelijk uitgaansgeweld van start

De rechtbank in Lelystad begint dinsdag aan het strafproces over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca. Het strafproces met in totaal negen jeugdige verdachten uit Hilversum neemt twaalf zittingsdagen in beslag. Daarna volgt op 18 november de uitspraak.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op zondag 18 juli 2021 aan zijn verwondingen. Sanil B. (20), Mees T. (19) en Hein B. (19), die terechtstaan voor doodslag, ontkennen alle drie dat ze betrokken waren bij de fatale mishandeling.

Aan het fatale uitgaansgeweld ging een vechtpartij bij café De Zaak aan dezelfde boulevard vooraf. Bij die vechtpartij belandde een slachtoffer tegen de grond, waarna tegen hem aan zou zijn geschopt. Het Openbaar Ministerie beschouwt dit als een poging tot doodslag of als een poging tot zware mishandeling en houdt daar zes verdachten voor verantwoordelijk.

Hoofdverdachte Sanil B. (20) heeft het langst in voorarrest gezeten. Op zijn schoen is een DNA-spoor van Heuvelman gevonden. B. erkent alleen dat hij met andere slachtoffers heeft gevochten, onder meer met een vriend van Heuvelman. Beelden hiervan zijn verspreid op GeenStijl.

De nabestaanden en slachtoffers krijgen donderdag 13 oktober het woord. De strafeisen worden maandag 17 oktober verwacht.