Remkes: kabinet moet echt andere toon aanslaan

Het kabinet moet in de stikstofdiscussie een andere toon aanslaan richting boeren én echt de dialoog met hen aangaan. Dat zei stikstofbemiddelaar Johan Remkes woensdag in Nieuwsuur. Tegelijkertijd riep hij de boeren op aan tafel te blijven zitten.

“Als je met de rug naar het kabinet gaat staan, kun je geen invloed uitoefenen”, zei Remkes, die eerder op de dag het langverwachte advies presenteerde over de reductie van het stikstofgehalte. Hij blijft bij halvering daarvan in 2030, maar adviseert ook binnen een jaar gericht 500 tot 600 bedrijven, in zowel de landbouw als in andere sectoren, die veel stikstofneerslag veroorzaken uit te kopen. Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet.

Het beeld dat sommigen woensdag hebben geschetst dat zijn advies niet veel anders is dan het plan dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) eind juni presenteerde, verwerpt Remkes. “Het is niet zo van ‘we deden een plas en alles blijft zoals het was’. De beide ministers moeten zichtbaar gaan maken dat het anders gaat worden”, zei Remkes. Hij doelt op de ministers Van der Wal en Piet Adema van Landbouw.