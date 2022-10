Advocaat na aanhouden Mallorcaverdachte: van meineed geen sprake

Advocaat Irene Stas vindt het zeer onterecht dat haar cliënt Martijn T. donderdagmiddag is aangehouden voor liegen onder ede in de Mallorcazaak. Van meineed is geen sprake, zegt Stas. “Het dient geen enkel belang in dit proces.” Ze is in afwachting van het verhoor bij de politie, waarvan nog niet bekend is wanneer dat plaatsvindt.

T. is te zien op een recent opgedoken video met andere Mallorcaverdachten. T. had eerder bij de rechter-commissaris onder ede verklaard ‘s nachts in de villa niet meer te hebben nagepraat over de vechtpartijen. Omdat uit de video het tegendeel blijkt, heeft het Openbaar Ministerie hem laten oppakken voor meineed.

T. heeft volgens Stas een minimale rol in het strafproces, omdat hij vorig jaar juli zelf geen geweld heeft gebruikt op Mallorca. T. wordt mogelijk toch als verdachte aangemerkt, omdat uit beelden blijkt dat hij erg dicht bij de vechtpartijen stond en misschien over meer informatie zou kunnen beschikken wie Carlo Heuvelman dodelijk mishandelde.

Stas: “Tijdens de ondervraging op de zitting vandaag draaide het dan ook voornamelijk om de vraag wat Martijn destijds heeft waargenomen en gehoord. In deze zaak is hij meerdere malen verhoord; door de politie, de rechter-commissaris en de rechtbank. Op al deze momenten heeft hij naar waarheid verklaard. Martijn heeft verklaard wat hij op dat moment nog wist. Van meineed is dan ook geen sprake geweest.”

“De verdediging betreurt de aanhouding ten zeerste en kan niet anders dan concluderen dat het Openbaar Ministerie op deze manier druk probeert uit te oefenen op de verdachten in deze zaak. Het effect van deze aanhouding zou weleens het tegenovergestelde kunnen bewerkstelligen, namelijk dat verdachten zich niet meer vrij voelen te verklaren over hetgeen zij nog weten. Daarmee schaadt de aanhouding ook het belang van de waarheidsvinding, nog los van de schade die het aan Martijn toebrengt.”