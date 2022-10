Mallorcaverdachte heeft spijt van video en uitdelen eerste klap

De 20-jarige Lars van den H. uit Hilversum heeft tijdens het Mallorcaproces verklaard spijt te hebben van het uitdelen van een van de eerste klappen tijdens de gewelddadige uitgaansnacht op Mallorca in juli vorig jaar. Het spijt hem ook dat hij na afloop ervan stoer op de vechtpartij terugkeek in een video op Snapchat.

De video is in augustus door de politie aangetroffen op zijn Snapchat-account en werd donderdag getoond in de rechtbank. Te zien is hoe de verdachte zichzelf met een sigaret in de mondhoek filmt en zijn hand toont. “Even groepsgevecht gehad”, schrijft Van den H. erbij. De verdachte verklaarde donderdag in de rechtbank dat hij het filmpje ‘s nachts had gemaakt toen hij zich nog niet bewust was van de ernst van de incidenten.

Op zijn telefoon vond de politie ook een foto waarop hij met zijn armen kruislings afgebeeld staat en de tekst: ‘Willem H. nog steeds niet gepakt’. De foto zou de volgende dag zijn gemaakt, op de dag dat de vriendengroep al had gehoord dat een slachtoffer in het ziekenhuis lag, wat ze deed besluiten om de vakantie af te breken.

De snapchatvideo van Van den H. speelde donderdagochtend een belangrijke rol bij de aanhouding van medeverdachte Martijn T. (20), die ook op de video is te zien. T. had eerder bij de rechter-commissaris onder ede verklaard ‘s nachts in de villa niet meer te hebben nagepraat over de vechtpartijen. Omdat de video het tegendeel bewijst, heeft het Openbaar Ministerie hem laten oppakken voor meineed.

Van den H. was betrokken bij het eerste incident in De Zaak, waar hij ruzie kreeg omdat een andere groep zijn stoel tot twee keer toe afpakte. Zitplaatsen waren toen verplicht wegens coronamaatregelen. Tijdens de stoelendiscussie kreeg hij een duw en een klap in zijn gezicht, waarop zijn tegenstander naar buiten werd gestuurd. Van den H. zou hebben besloten zijn maten verderop in een andere zaak op te trommelen, al kan hij dat zelf niet herinneren.

Buiten kreeg Van den H. opnieuw mot en besloot hij zelf de eerste klap uit te delen, waarna een groot groepsgevecht voor De Zaak ontstond. Een slachtoffer kwam op de grond terecht, waarna er tegen hem is aangeschopt. Een ander slachtoffer liep bij dit incident een gebroken neus op. Hoewel het OM hem verdenkt van een poging tot doodslag, ontkent Van den H. dat hij meer mensen heeft geslagen of geschopt. Hij verklaart dat hij tijdens het tumult is gevallen en daarna zichzelf in veiligheid heeft gebracht.

Vrijdag komt Sanil B. (20) naar de rechtbank in Lelystad. Hij is een van de drie hoofdverdachten van de doodslag op Carlo Heuvelman.