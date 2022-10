OM verwijt Mallorcaverdachte meineed, verdachte aangehouden

Het Openbaar Ministerie verwijt Martijn T., een van de verdachten in de Mallorcazaak, meineed. T. is op de derde zittingsdag in de rechtbank aangehouden.

Martijn T. verklaarde eerder bij de rechter-commissaris dat hij na afloop van de gevechten op Mallorca niet meer met andere groepsleden heeft gesproken over de groepsgevechten. Dat herhaalde hij donderdag, tot verbazing van de rechtbank.

Op de zitting werd een snapchat-video van een andere verdachte getoond waarop te zien is dat T. wel aanwezig was bij zo’n gesprek.

Als iemand opzettelijk een valse getuigenis aflegt onder ede, dan pleegt deze persoon meineed. Martijn T. werd afgelopen juni als getuige gehoord bij de rechter-commissaris waar hij heeft verklaard dat hij na de avond van de vechtpartijen niet meer met andere jongens heeft gesproken over ieders aandeel. Hij zou na een glaasje water naar bed zijn gegaan.

Twee weken geleden werd T. bij zijn advocaat geconfronteerd met nieuw beeldmateriaal dat door de politie was gevonden. De beelden zijn gemaakt in de villa waar de verdachten verbleven.

De video en verschillende foto’s zijn in augustus door de politie aangetroffen op het Snapchat-account van Lars van den H. Op screenshots uit de video is te zien hoe de verdachte zichzelf filmt en verwondingen aan zijn knokkels toont. “Even groepsgevecht gehad”, schrijft Van den H. erbij.