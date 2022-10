Raad Rotterdam ontstemd over plan ‘exorbitante’ prijsstijging RET

Vrijwel de gehele Rotterdamse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in het geweer komt tegen de in hun ogen exorbitante stijging van 7,24 procent van de tarieven die stads- en streekvervoerder RET overweegt.

Onlangs maakte de vervoerder het plan bekend voor deze tariefsverhoging per 1 januari 2023. Die is volgens de RET noodzakelijk vanwege de gestegen energiekosten en loonkosten. In de raad is brede steun voor het idee om de btw op de ov-tarieven naar 0 procent te verlagen. De vervoerders steunen dit plan maar de beslissing hierover ligt bij de Tweede Kamer, niet bij de Rotterdamse raad. Op 12 oktober beslist de Metropoolregio of de voorgestelde prijsverhoging doorgaat.

Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter Bart van Drunen rekende de raad voor dat Rotterdammers die dagelijks het ov gebruiken door de verhoging tot maximaal 170 euro per jaar duurder uit zijn.

Wethouder Vincent Karremans (vervoer) is het eens met de raad. Hij wil dat het Rotterdamse openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto blijft. Wel is het volgens hem zo dat de RET echt wordt geplaagd door fors gestegen kosten. Karremans beloofde de raad de Rotterdamse zorgen bij de MRDH kenbaar te maken.

In Rotterdam mogen kinderen tot 12 jaar en 65-plussers gratis reizen in het ov.